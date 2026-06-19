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08:20, 19 июня 2026Ценности

Влюбленные показали внешность после двух недель отдыха и взорвали соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @jossieplaant2 / TikTok

Влюбленные Джози Плант и Бо Данкс из Англии показали внешность после двух недель отдыха в Греции и взорвали соцсети. Видео появилось на странице девушки в TikTok.

На размещенных кадрах пара предстала в полный рост в номере отеля в начале отпуска. Плант позировала в облегающем черном топе и розовых шортах в полоску. В свою очередь, Данкс надел черную майку и шорты.

Затем они показали, как изменились за время поездки. Так, влюбленные снялись в той же одежде, продемонстрировав загар и заметно увеличившийся вес.

Видео набрало 38,5 миллиона просмотров. Пользователи высказались о трансформации в комментариях. «Брат, что с тобой случилось», «Это тот же самый парень?», «Ездили на две недели или на два месяца?», «Предполагаю, отдых был в формате "все включено"», «О боже, завтра я уезжаю в Грецию на две недели… Мне страшно», «Вычеркиваю Грецию из своего списка желаний», — заявили зрители.

В мае врач-диетолог Елена Соломатина объяснила резкие изменения во внешности младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая.

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