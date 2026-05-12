19:52, 12 мая 2026

Врач объяснила резкие изменения во внешности сына Лукашенко

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила резкие изменения во внешности младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Комментарий приводит Life.ru.

По словам специалиста, внешний вид связан как с питанием и гормонами, так и с нагрузками, стрессом или образом жизни. При этом поводов для тревоги на обсуждаемых в сети снимках Соломатина не увидела.

Врач заявила, что причиной нового имиджа может быть естественное взросление. «Все с ним хорошо. Просто мальчик становится мужчиной», — уточнила собеседница издания.

Эксперт подчеркнула, что нельзя оценивать состояние человека по одному снимку, на который влияют освещение, ракурс, качество съемки, усталость, погода, прическа и другие факторы.

Мы знаем, что, когда человек приходит из армии, он уходит одним, а возвращается совершенно другим. Да, конечно, там дисциплина, всякие изменения, но даже за это время эти два года играют очень большую роль. Понятно, что он в армию не ходил, но ментальная нагрузка может быть совершенно иной

Елена Соломатинаврач-диетолог

Ранее в мае в сети удивились внешности 21-летнего сына Лукашенко на параде Победы. Младший наследник президента Белоруссии присутствовал на праздничных мероприятиях, которые проходили в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

