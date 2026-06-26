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11:47, 26 июня 2026Экономика

Назван горизонт дальнейшего падения индекса Мосбиржи

Аналитик Локтюхов: Индекс Мосбиржи тестирует уровень 2200 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи продолжит снижение 26 июня, тестируя уровень 2200 пунктов (на 250 пунктов меньше, чем неделю назад), считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, комментарий которого поступил «Ленте.ру».

По его словам, на фондовом рынке в эти дни доминируют негативные настроения, а инвесторы «отыгрывают сохранение повышенной неопределенности относительно геополитического трека и перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки».

«Рынок акций остается слабым, возросшие опасения по экономике и ДКП заставляют оценивать перспективы рынка акций, несмотря на его перепроданность, консервативно», — пишет эксперт. Согласно данной им оценке, закрепление индекса «под зоной 2350-2370 пунктов» позволяет говорить о горизонте снижения в район 2000 пунктов.

К моменту написания материала показатель падал на 2,16 процента, до 2208,58 пункта, продолжая обновлять многолетние минимумы.

Инвестбанкир Евгений Коган, комментируя складывающуюся ситуацию, ранее назвал одной из причин происходящего на Мосбирже то, что в рамках постоянного обсуждения ставки «приходит понимание», что показатель не будет на уровне 12-13 процентов в текущем году и 8 процентов — в следующем. Оптимистичным он счел сценарий, при котором к концу 2026-го ставка достигнет 13,5 процента, а ко второй половине 2027-го — 12 процентов.

Тем временем некоторые аналитики полагают, что ставка в ближайшее время на фоне ряда факторов, включая быстрый рост кредитования, может пойти вверх.

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