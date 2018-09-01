Сотрудник аэропорта умер при эвакуации пассажиров загоревшегося самолета в Сочи

Сотрудник аэропорта в Сочи скончался от сердечного приступа, когда помогал эвакуировать пассажиров загоревшегося Boeing 737. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает в субботу, 1 сентября, «Интерфакс».

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Telegram-канал «112» сообщает о пятерых, РИА Новости дает информацию о шести. Некоторым потребовалась госпитализация, в том числе ребенку.

Причиной неудачной посадки самолета могли стать неблагоприятные погодные условия. Собеседник агентства отметил, что из-за сильного ливня экипаж не сумел посадить лайнер с первой попытки, а затем не удержал на скользкой полосе.

Ранее в субботу сообщалось, что пассажирский Boeing, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограду и вспыхнул — у него воспламенился левый двигатель. Очевидцы поделились видеозаписью случившегося.

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