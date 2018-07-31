Самолет экстренно посадили из-за невыносимого запаха

Самолет авиакомпании Spirit, следовавший из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, США, совершил вынужденную посадку в штате Южная Каролина из-за невыносимой вони на борту. Об этом сообщает Insider.

По рассказам пассажиров, запах был настолько ужасным, что многих тошнило, а некоторые даже жаловались на жжение в горле.

Как только авиалайнер с 220 пассажирами на борту приземлился в городе Мертл-Бич, сотрудники аэропорта попросили всех покинуть самолет, чтобы найти источник вони, который пассажиры описали как запах грязных носков. Однако им не удалось ничего обнаружить.

После инцидента несколько человек обратились в местную больницу с недомоганиями, а остальные остались дожидаться другого рейса.

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В июне самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за источавшего столь сильный запах пассажира, что остальные путешественники жаловались на рвоту и обмороки.

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