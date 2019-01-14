Один человек выжил при крушении «Боинга» в Иране

Один человек выжил при крушении военного грузового самолета «Боинг-707» в пригороде иранской столицы Тегерана. Об этом сообщили представители армии, передает Reuters.

Всего в самолете находилось 16 членов экипажа, все они — иранцы. Как отмечается, 15 из них погибли, выжить удалось бортовому инженеру. Его доставили в больницу.

Сообщается также, что на месте происшествия найден черный ящик, записывавший переговоры в кабине пилота.

«Боинг-707», принадлежащий иранской армии, перевозил груз из Бишкека в Кередж в пригороде Тегерана. Он должен был приземлиться в аэропорту Пайам, но стал садиться в аэропорту Фатх, принадлежащем Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В итоге самолет выкатился за конец взлетно-посадочной полосы, врезался в стену рядом с жилым домом и загорелся.

Причины произошедшего пока неизвестны. Предварительно сообщалось, что к катастрофе могли привести действия пилота.

ilna.ir

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