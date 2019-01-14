Место крушения «Боинга» в Иране сняли на видео

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Место крушения грузового самолета в пригороде Тегерана сняли на видео. Материалы опубликовало агентство ILNA.

«Боинг-707», перевозивший груз из Бишкека в Кередж в пригороде Тегерана, потерпел крушение в жилом районе неподалеку от города Сафадашт. Как сообщают местные СМИ, на борту находились 16 членов экипажа.

Причиной крушения называют действия пилота при посадке: самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе и врезался в городские постройки. Точное число пострадавших пока неизвестно.

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