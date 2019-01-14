«Боинг-707» разбился в Иране

Самолет «Боинг-707» разбился в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает иранское агентство ILNA.

Крушение произошло в районе города Сафадашт в пригороде иранской столицы. На месте падения наблюдается густой дым, туда выехали экстренные службы — вертолет и более десяти машин скорой помощи.

«Мы уверены, что самолет не был пассажирским», — заявил Миджитаба Халиди, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям.

По информации издания, самолет был грузовым и направлялся из Бишкека в город Кередж в пригороде Тегерана. Как сообщило агентство MEHR, он эксплуатировался авиакомпанией Kyrgizstan airlines. На борту находились 15 членов экипажа. Пилотов удалось спасти, судьба остальных пока неизвестна. Причиной крушения могли стать действия пилота при посадке.

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