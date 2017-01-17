Спасатели возобновили работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком

МЧС Киргизии возобновило поисково-спасательную операцию на месте падения грузового самолета «Боинг 747-400» под Бишкеком. Об этом сообщает во вторник, 17 января, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работы, приостановленные в понедельник из-за наступления темноты, начались в 08:00 по местному времени (05:00 мск), в них задействованы около 50 человек и спецтехника.

Ожидается, что во второй половине дня во вторник в Киргизию прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которым передадут для расшифровки найденные черные ящики самолета.

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Грузовой «Боинг», принадлежащий турецкой авиакомпании ACT Airlines, упал на дачный поселок недалеко от аэропорта Манас рано утром 16 января. Воздушное судно совершало рейс Гонконг — Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке.

По уточненным данным, погиб 31 человек, еще 11 госпитализированы. Разрушено более 20 домов из 43. Над расследованием причин катастрофы работает правительственная комиссия.