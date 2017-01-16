Турецкий грузовой самолет упал на дачи под Бишкеком

Грузовой самолет Boeing 744 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Об этом РИА Новости сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии Мухаммед Сваров.

«Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке», — сказал собеседник агентства. Есть ли там люди, неизвестно.

Крушение произошло в 4:31 мск. На место прибыли бригады скорой помощи, спасатели и МЧС, передает «Кабар».

Судьба экипажа пока неизвестна. По словам Сварова, там находился экипаж «по штатной численности», в составе двух пилотов и технических работников.

«Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия», — рассказал представитель спасательного ведомства Киргизии. Машина должна была приземлиться в 7:25 по бишкекскому времени (4:25 по московскому).

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани.