В Минобороны опровергли сообщения о вине второго пилота в катастрофе Ту-154

В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что причины катастрофы Ту-154, который упал в Черное море 25 декабря, установлены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, публикация Life — «абсолютный бред и выдумка издания». В министерстве добавили, что комиссия по расследованию продолжает работу, и до ее завершения недопустимо и аморально пытаться «голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы».

Ранее во вторник, 10 января, Life опубликовал материал c заголовком «Загадка крушения Ту-154 раскрыта». Как говорится в публикации, эксперты Минобороны считают, что самолет разбился из-за ошибки второго пилота, который перепутал при взлете рычаги управления и вместо шасси убрал закрылки, а также малой высоты и перегруза. Life утверждает, что такие выводы сделаны после полной расшифровки черных ящиков.

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27 декабря сообщалось, что эксперты расшифровали запись бортового самописца Ту-154. Отмечалось, что разговор экипажа прерывается восклицанием одного из пилотов: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

Через несколько дней начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что фраза, которую произнес командир экипажа, указывает только на начало развития на борту особой ситуации, которая длилась 10 секунд.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.