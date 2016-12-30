Источник отверг версию теракта на борту Ту-154

Версия о теракте на борту Ту-154 Минобороны, который разбился около Сочи, не находит подтверждения. Об этом «Интерфаксу» заявил источник, знакомый с ходом расследования.

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — отметил собеседник агентства.

Таким образом, участникам расследования не удалось обнаружить последствия взрыва, а также технического вмешательства извне, указывает агентство.

Кроме того, в качестве основных версий больше не рассматриваются сложные метеоусловия. «На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе», — добавил источник.

29 декабря начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России Сергей Байнетов заявил, что следствие не исключает такую причину произошедшего, как теракт в виде механического воздействия.