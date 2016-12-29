В Госдуме поддержали идею учредить награду в честь Доктора Лизы

В Госдуме поддержали идею учредить награду имени Елизаветы Глинки (Доктора Лизы) для людей, занимающихся благотворительностью. Об этом заявил зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, сообщает сетевое издание m24.ru в четверг, 29 декабря.

«Таких, как Глинка, — мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и по крайней мере поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью. Мне представляется это правильным», — отметил Тарасенко.

Петицию на сайте Change.org с просьбой учредить государственную награду имени Глинки, «присуждаемой за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов», подписали более 105 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в честь Глинки будут названы Республиканская детская клиническая больница в Грозном и Центр паллиативной помощи в Екатеринбурге.

Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты.