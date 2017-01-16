При падении турецкого самолета под Бишкеком погибли 16 человек

В результате падения грузового самолета Boeing 744 авиакомпании Turkish Airlines под Бишкеком погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Киргизии.

В числе погибших, как сообщается, — 15 жителей дачных домов, на которые рухнул лайнер. Также обнаружено тело одного из пилотов.

В то же время, как передает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС республики, из четырех членов экипажа погибли трое, один выжил.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел в 4:31 мск крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий.

Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. Машина должна была приземлиться в 7:25 по бишкекскому времени (4:25 по московскому).

На место происшествия прибыли пожарные и спасательные экипажи. Также туда выехали вице-премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев и глава МЧС Кубатбек Боронов. По предварительной версии, причиной катастрофы может быть густой туман, накрывший аэропорт, передает «Кабар».

В связи с катастрофой аэропорт «Манас» закрыт для самолетов.