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Число погибших при падении «Боинга» под Бишкеком превысило 20

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Продолжение: Число жертв авиакатастрофы в Киргизии превысило 30 человек

Количество погибших в результате падения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines под Бишкеком, по последним данным, превысило 20 человек. Об этом сообщает «Кабар» по ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

Ранее сообщалось о том, что погибли по меньшей мере 16 человек. Из четырех членов экипажа погибли трое.

По предварительным данным, при падении разрушено около 15 домов в поселке Дача-Суу Сокулукского района.

В настоящее время возгорание на рухнувшем самолете локализовано.

Самолет, выполнявший рейс из Гонконга, упал в 4:31 мск при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.

Лайнер пытался совершить посадку с запада на восток, однако не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. Машина должна была приземлиться в 7:25 по бишкекскому времени (4:25 по московскому). Представитель пресс-службы аэропорта уточнила РИА Новости, что борт прибывал с опозданием от расписания.

На место происшествия выехали глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Аэропорт «Манас» закрыт для самолетов.

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