Мародер поживился электрочайниками на месте авиакатастрофы под Бишкеком

На месте падения грузового самолета «Боинг-747-400» близ аэропорта Бишкека зарегистрирован факт кражи. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МВД Киргизии.

Силовики задержали жителя дачного поселка Дача-Суу, где упало воздушное судно. Дома у подозреваемого были обнаружены предметы с разбившегося самолета: коробки с электрическими чайниками и три сотовых телефона.

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Возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия, подытожили в ведомстве.

Грузовой «Боинг», принадлежащий турецкой авиакомпании ACT Airlines, разбился недалеко от аэропорта Манас рано утром 16 января. Воздушное судно совершало рейс Гонконг — Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке. Погибли 37 человек, несколько десятков госпитализированы. Разрушено более 20 домов из 43, передает РИА Новости. Над расследованием причин катастрофы работает правительственная комиссия.