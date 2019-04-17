В московском аэропорту загорелся самолет

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел с Boeing 737, следовавшим из Москвы в Махачкалу. Как рассказали пассажиры лайнера, двигатель самолета загорелся после того, как Boeing выехал на взлетную полосу.

Очевидцы заметили возгорание и сообщили об этом персоналу UTair, после чего экипаж принял решение вернуть воздушное судно на стоянку.

В марте пассажирский самолет чилийской авиакомпании Latam Airlines загорелся после посадки в аэропорту Белу-Оризонти в Бразилии. Возгорание произошло на ленточном багажном конвейере, стоявшем рядом с грузовым отсеком лайнера. В дальнейшем огонь перекинулся на самолет.

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