Стало известно о пострадавших при пожаре в московском аэропорту

При возгорании пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево, предположительно, пострадали люди. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, во время эвакуации травмы получили шесть пассажиров, они получили ушибы и, возможно, переломы.

При этом источник РИА Новости уточнил, что пострадавших пятеро. 78 пассажиров самолета были эвакуированы.

Ранее стало известно, что лайнер выполнял рейс Москва — Мурманск, в то время как один из пассажиров заметил возгорание. Экипаж посадил воздушное судно с пожаром на борту.

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