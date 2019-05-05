Названы возможные причины пожара на борту севшего в Москве самолета

Пожар на борту севшего в московском аэропорту Шереметьево пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог начаться из-за попадания в лайнер молнии, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, возгорание началось в одном из двигателей.

В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электропроводки.

По сведениям «Интерфакса», пожар потушен.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. На момент публикации материала известно как минимум о пяти пострадавших.

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