Названа причина гибели пассажиров при возгорании SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне. <...> В экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них, и для других», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, об этом свидетельствуют данные предварительного опроса пассажиров. Собеседник напомнил, что перед вылетом экипаж самолета инструктирует пассажиров о действиях при экстренной эвакуации.

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Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и сообщил об этом экипажу.

В результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).

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