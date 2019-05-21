В очередном SSJ-100 обнаружили неисправность

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Ямал» задержался в аэропорту Кольцово из-за технических проблем. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Ямала».

Лайнер должен был отправиться из Екатеринбурга в Ноябрьск в 8:30 по местному времени, однако рейс задержали на 4,5 часа.

Представитель авиакомпании пообещал, что технические службы устранят причину задержки, и самолет с 29 пассажирами на борту совершит запланированный рейс. После этого он проследует из Ноябрьска в Санкт-Петербург.

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13 мая сообщалось, что SSJ-100, вылетевший в 01:59 по московскому времени, на 23-й минуте полета развернулся над Владимиром и вернулся в аэропорт вылета.

Вечером 5 мая самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорту отправления — Шереметьево. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов.

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