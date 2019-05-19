Отказавшиеся лететь на SSJ-100 пассажиры пересели в другой самолет

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», прервавшего взлет из-за проблем с гидросистемой, вылетели из Ульяновска в Москву лайнером производства другой компании. Об этом сообщает генеральный директор аэропорта города вылета Сергей Наконечный, передает ТАСС.

Вылет был произведен в 06:20 по местному времени (05:20 по мск) на Airbus A320. «Инспектор приволжского управления гражданской авиации расследует инцидент [с SSJ-100]», — отметил собеседник агенства.

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Он уточнил, что на борту SSJ сработала сигнализация, однако отказа гидросистемы, о котором сообщалось ранее, не было. В связи с этим летательный аппарат был вынужден прервать взлет, заключил он.

18 мая SSJ-100, следовавший рейсом SU1389, не вылетел в Москву. Отмечалось, что все пассажиры на борту — 36 человек — отказались лететь на этом самолете.

Самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорту отправления —Шереметьево — вечером 5 мая. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов.

После катастрофы сообщалось о многочисленных случаях неполадок с этой моделью самолета, а также отмене рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.

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