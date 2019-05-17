Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте комитета.

В МАК отметили, что данные были получены с двух бортовых самописцев — аварийного и эксплуатационного. Комитет проводит анализ полученной информации.

6 мая МАК сообщал, что параметрический черный ящик получил серьезные повреждения из-за высокой температуры. Состояние звукового регистратора оценили как удовлетворительное. Комиссия авиационного комитета подготовит отчет о происшествии в течение 30 дней.

Ранее 17 мая РИА Новости со ссылкой на документ Росавиации сообщало, что экипаж SSJ-100 вопреки инструкции не выпустил тормозные щитки при заходе на аварийную посадку. Также отмечалось, что командир лайнера активно «дергал» ручку управления самолетом, из-за чего нос лайнера отклонялся вверх-вниз.

Позже авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что документ Росавации был истолкован неверно. По словам перевозчика, пилоты не нарушали инструкций, а тормозные щитки невозможно было выпустить из-за отсутствия устойчивого пробега.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.

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