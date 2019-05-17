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У следствия возникли вопросы к пилотам сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

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Следствие не имеет особых претензий к работе техники самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевшего катастрофу в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации, передает РИА Новости в пятницу, 17 мая.

По информации собеседника агентства, основные вопросы по ситуации относятся к экипажу лайнера. Он положительно ответил на вопрос о том, является ли основной версией ошибка экипажа.

В то же время, подчеркивает агентство, официального подтверждения изложенным данным нет.

16 мая близкий к расследованию катастрофы в Шереметьево источник РИА Новости сообщил, что среди версий произошедшего рассматриваются конструктивные недостатки самолета. В тот же день Росавиация в срочном порядке запросила у Межгосударственного авиационного комитета, расследующего в составе правительственной комиссии катастрофу, всю документацию, касающуюся сертификационных испытаний SSJ-100.

По другой версии, о которой писал «Коммерсантъ», специалисты выяснили, что к произошедшему мог привести маневр пилотов перед приземлением. Данное предположение вызвало критику со стороны опрошенных «Московским комсомольцем» экспертов, которые полагают, что при определении виновных нельзя не обращать внимания на выявленные в результате катастрофы технические проблемы Sukhoi Superjet 100.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате инцидента погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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