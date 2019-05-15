Полную картину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево раскритиковали

Выводы источников газеты «Коммерсантъ» о том, что к катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево могли привести действия экипажа, нельзя считать однозначными. Об этом в среду, 15 мая, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на близких к следствию собеседников.

Согласно выводам издания, не следует возлагать всю вину за произошедшее на пилотов, не обращая внимания на выявленные в результате катастрофы технические проблемы самолета. Источник газеты признает, что в слишком жесткой посадке лайнера «несомненно, есть вина экипажа», но в то же время настаивает на том, что к пожару привели конструктивные недостатки SSJ-100 — в частности, расположение топливного бака над шасси.

«Когда в результате слишком жесткой посадки подломилась стойка и шасси отлетели, они вырубили кусок силового лонжерона крыла. Это силовая часть крыла, где закреплен еще и топливный бак. И как только лонжерон ударом шасси был выломлен, из бака хлынул керосин. Это в результате и привело к пожару. Но по требованиям норм летной годности такой сценарий должен быть исключен», — пояснил собеседник «Московского комсомольца».

Также источник отметил, что при ударе молнии в самолет «не должно быть отказов или ложных срабатываний функциональных систем и устройств, которые могут привести к аварийной или катастрофической ситуации». «В данном случае такие отказы — налицо», — подчеркнул он.

В Минтрансе между тем заявили, что первые официальные итоги расследования могут быть опубликованы в течение двух-трех месяцев, передает «Интерфакс».

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию катастрофы источники, специалисты реконструировали схему развития критической ситуации на борту SSJ-100. Через 15 минут после взлета в нос самолета действительно ударила молния. Грозовая защита лайнера отключила генераторы, из-за чего воздушное судно перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом. Из данных параметрического самописца следует, что пилотам удалось зайти на посадку со второй попытки, выдержав необходимую скорость, однако они перелетели расчетную точку приземления. Долетев до середины взлетно-посадочной полосы, самолет все еще не коснулся ее колесами, поэтому экипаж начал «прижимать» SSJ-100 к земле.

Перед самым приземлением пилоты резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос. Эксперты считают, что именно этот маневр привел к катастрофе. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, из-за чего возникла серия отскоков от ВПП. Задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.

В результате возгорания погиб 41 человек, в их числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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