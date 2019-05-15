Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал о видении

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Сергей Кузнецов пережил во время авиакатастрофы видение, которое, как считает мужчина, и спасло ему жизнь. Монолог Кузнецова опубликовал Telegram-канал Baza.

Сергей сидел в 18 ряду и чудом выбрался из горящего хвоста салона. Все пассажиры рядом с ним погибли. Кузнецов рассказал, что летел в Мурманск с другом на морскую рыбалку. У него сразу возникло нехорошее предчувствие, поскольку самолет тяжело набирал высоту. Самое страшное началось, когда лайнер подбросило вверх после первого приземления. По словам Кузнецова, тогда он понял, что катастрофа неизбежна.

Когда самолет загорелся, пассажиры «ползали на карачках» и «хватали частички кислорода». В это время Кузнецов, по его словам, пережил видение: перед ним явилось зеленое поле, освещенное солнцем. «И вдруг я вижу свою дочку девятилетнюю (у меня трое детей), я ее видел в белом платье, белые волосы, и она кричала: "Папочка, не умирай!"» — рассказал мужчина.

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После этого у него случилась «концентрация сил», он понимал, что находится на грани смерти и любыми путями должен выжить. Кузнецов «набрал воздуха что есть мочи и решил пойти на риск». Поскольку проход был занят, он пополз по свободным сидениям со стороны левого крыла, где был основной очаг пожара, горел пластик и была черная копоть. Потом перед его глазами «выстрелил люк».

По словам пассажира, незадолго до поездки он видел сон о том, как разбивается на самолете, и в нем было то же поле из видения. «Я подумал, что это, наверное, рай начинается», — отметил Кузнецов.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления загорелась хвостовая часть авиалайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник.

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