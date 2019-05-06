Пассажирка SSJ-100 рассказала о произошедшем в самолете

Пассажирка Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Марина Ситникова рассказала корреспонденту журнала «Сноб», что происходило в самолете во время пожара и на летной полосе Шереметьево после авиакатастрофы. Аудиозапись разговора с Ситниковой опубликована в Telegram-канале издания.

После «сильной молнии» стало ясно, что происходит что-то не то, рассказала Ситникова. Самолет еще 20-30 минут находился в воздухе. Экипаж объявил пассажирам, что лайнер возвращается в Шереметьево, не сообщив подробности. Паники в салоне не было.

Дальше «все было молниеносно», говорит пассажирка. «Один сильнейший удар — у меня глаза из орбит чуть не вылезли, второй потише. Третий — и тут же дым, и все, сразу начало гореть», — вспоминает Ситникова.

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Во время эвакуации некоторые пассажиры «выползали ползком», «кто-то чем-то возмущался», утверждает женщина. По ее словам, сама она была в ступоре, ей казалось, что вокруг абсолютная тишина. «Меня спасла стюардесса, — говорит Ситникова. — Вдруг я услышала приказным тоном: "Быстро-быстро", — и побежала на звук».

Выбравшись из самолета, пассажирка прошла три шага и села на землю. Кто-то закричал: «Беги отсюда!», люди побежали, видимо, думая, что будет взрыв. Ситникова просидела на месте полминуты, а потом пошла дальше.

У самолета пассажиров никто не встречал. «Мы сначала на взлетной полосе находились часа два. Кому-то плохо было. Ожидали, что, может, еще кто-нибудь прибежит», — рассказала женщина. По ее словам, люди сказали, что задний выход в самолете был заблокирован, работал только передний, а выбраться смогли пассажиры, сидевшие максимум до 10 ряда. «Даже с девятого не смогли спастись. Счастливчики — с 12-го, а дальше — никого. Мы всех спрашивали, но с последних рядов никого не было в числе спасенных. У них выхода не было», — рассказала Ситникова.

В воскресенье, 5 мая, SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, спаслись 37. На месте авиакатастрофы обнаружены два черных ящика. В Кремле заявили, что решение о приостановке эксплуатации SSJ-100 могут принять компетентные органы после официального расследования катастрофы.

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