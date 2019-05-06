Россия
 
Последние новости
Сбербанк проследит за качеством еды у клиентов
Украина начала выбираться из долгов
Проигравшего дочери Алсу финалиста «Голоса» пригласили на британское телевидение
Порошенко вызвали на допрос
Актер сериала «Побег» попал в аварию в Москве
Найдена затерянная могила Человека-слона
Boeing в течение года скрывал проблему с датчиками до крушения самолетов
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево
В Белоруссии начали запрещать «Бессмертный полк»
Новости партнеров

Пассажирка SSJ-100 рассказала о произошедшем в самолете

Перейти в «Мою Ленту»

Пассажирка Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Марина Ситникова рассказала корреспонденту журнала «Сноб», что происходило в самолете во время пожара и на летной полосе Шереметьево после авиакатастрофы. Аудиозапись разговора с Ситниковой опубликована в Telegram-канале издания.

После «сильной молнии» стало ясно, что происходит что-то не то, рассказала Ситникова. Самолет еще 20-30 минут находился в воздухе. Экипаж объявил пассажирам, что лайнер возвращается в Шереметьево, не сообщив подробности. Паники в салоне не было.

Дальше «все было молниеносно», говорит пассажирка. «Один сильнейший удар — у меня глаза из орбит чуть не вылезли, второй потише. Третий — и тут же дым, и все, сразу начало гореть», — вспоминает Ситникова.

Во время эвакуации некоторые пассажиры «выползали ползком», «кто-то чем-то возмущался», утверждает женщина. По ее словам, сама она была в ступоре, ей казалось, что вокруг абсолютная тишина. «Меня спасла стюардесса, — говорит Ситникова. — Вдруг я услышала приказным тоном: "Быстро-быстро", — и побежала на звук».

Выбравшись из самолета, пассажирка прошла три шага и села на землю. Кто-то закричал: «Беги отсюда!», люди побежали, видимо, думая, что будет взрыв. Ситникова просидела на месте полминуты, а потом пошла дальше.

У самолета пассажиров никто не встречал. «Мы сначала на взлетной полосе находились часа два. Кому-то плохо было. Ожидали, что, может, еще кто-нибудь прибежит», — рассказала женщина. По ее словам, люди сказали, что задний выход в самолете был заблокирован, работал только передний, а выбраться смогли пассажиры, сидевшие максимум до 10 ряда. «Даже с девятого не смогли спастись. Счастливчики — с 12-го, а дальше — никого. Мы всех спрашивали, но с последних рядов никого не было в числе спасенных. У них выхода не было», — рассказала Ситникова.

В воскресенье, 5 мая, SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, спаслись 37. На месте авиакатастрофы обнаружены два черных ящика. В Кремле заявили, что решение о приостановке эксплуатации SSJ-100 могут принять компетентные органы после официального расследования катастрофы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минтрансе рассказали о действиях спасателей при крушении SSJ-100
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево
Мошенники в соцсетях попытались нажиться на погибших в Шереметьево
Другие материалы рубрики
Россия00:10 4 мая

Голые и нищие

Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
12:24 4 мая

В Госдуме оценили возможность обращения украинцев в российских вассалов

14:46Сегодня

Российские чиновники объяснили субботник с уборкой человеческих останков

17:02 3 мая

Россиянин испортил памятник и попросил перекрасить его в «достойный цвет»

Россия00:0111 марта

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
14:28Сегодня

В больнице отреагировали на совет врача вызвать пациенту попа вместо лечения

13:58Сегодня

Песков отреагировал на заявление США о связи испытаний КНДР с Путиным

14:26Сегодня

Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников

Россия00:0324 апреля

«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»

Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
13:28 1 мая

Путин упростил получение российского гражданства для некоторых украинцев

14:25Сегодня

В Минтрансе рассказали о действиях спасателей при крушении SSJ-100

13:14Сегодня

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
Российские чиновники объяснили субботник с уборкой человеческих останков
В больнице отреагировали на совет врача вызвать пациенту попа вместо лечения
Песков отреагировал на заявление США о связи испытаний КНДР с Путиным
Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Участники «Бессмертного полка» подрались с украинцами в Лиссабоне
Boeing в течение года скрывал проблему с датчиками до крушения самолетов
Российская авиация разбомбила боевиков на севере Сирии
Главный раввин России предостерег Израиль от переговоров с террористами
«Американцы уже готовят санкции»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В Белоруссии начали запрещать «Бессмертный полк»
Порошенко вызвали на допрос
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Родовое проклятие
 
Россиян решили оставить без яиц
Успех лучшего инвестора мира превратил в миллиардеров десятки людей
Рубль пошел вниз
Китай решил «простить» США и продолжить торговые переговоры
Все материалы
Силовые структуры
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина возгорания SSJ-100
Причину авиакатастрофы SSJ-100 увидели в недостаточной квалификации пилотов
Последнего сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя три недели
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Названо новое место зарождения человеческой цивилизации
Раскрыта тайна древнего черного артефакта
В России соберут первый боевой трактор
Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе
Все материалы
Спорт
Оливер Халашши«Отец был великим человеком»
Одноногий венгр выиграл две Олимпиады, пережил войну, но погиб от пули советского солдата
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Вратарь в полете ударил соперника ногой по спине
Описаны планы Нурмагомедова на год вперед
Российский хоккеист описал встречу с «веселым Трампом»
Емельяненко пошутил о планах стать президентом
Месси подобрал футболистов для «Барселоны»
Все материалы
Культура
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Дайана Росс пожаловалась на полезшего в интимные места инспектора по досмотру
Звезда «Входа в пустоту» попыталась совершить суицид
Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд
Фанаты «Мстителей» пообещали священнику место в аду из-за спойлера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой
Проигравшего дочери Алсу финалиста «Голоса» пригласили на британское телевидение
Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»
Мошенники в соцсетях попытались нажиться на погибших в Шереметьево
Все материалы
Ценности
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на праздники
Гостью высмеяли за попытку перещеголять невесту на свадьбе
Раскрыт секрет нового календаря Pirelli
«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Власти не нашли причин для отказа от SSJ-100
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Опубликованы кадры обгоревшего салона SSJ-100
Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100
Boeing 737 совершил неудачную посадку в российском аэропорту
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Все материалы
Из жизни
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Тупорылая акула испортила американцу рыбалку
Заключенная родила в тюремной камере
Вещий сон двадцатилетней давности принес женщине десятки тысяч долларов
Мужчина шел по улице и случайно подстрелил себя
Все материалы
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
«Траки» как искусство
Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали
Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1
В Амстердаме запретят машины с ДВС
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
В Киеве подорожали офисы
Обозначены масштабы подорожания российского жилья
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
Все материалы