Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие в связи с авиакатастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где в результате возгорания авиалайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб 41 человек. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook в понедельник, 6 мая.

По его словам, такие события, как теракты на Шри-Ланке и катастрофа в Шереметьево, напоминают о том, что жизнь — наивысшая ценность, которую нужно беречь.

«Мы сочувствуем близким [погибших] и помним о тех, кого больше нет», — говорится в записи.

Зеленский также высказался о том, что не стоит забывать о погибших на фронте и пленных. «Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий», — подчеркнул он.

В январе сообщалось, что власти Украины не стали направлять официальные соболезнования России в связи событиями в Магнитогорске, где после взрыва газа обрушился жилой дом и погибли 39 человек.

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Катастрофа в столичном Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика. В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок.

21 апреля в Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов, три из которых произошли в церквях во время празднования католической Пасхи. Изначально сообщалось, что погибли более 300 человек, 520 — ранены, однако позднее выяснилось, что жертв на самом деле на 100 человек меньше.

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