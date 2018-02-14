Песков рассказал о соболезнованиях Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко действительно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию в среду, 14 февраля, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, уточнил представитель Кремля.

«Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне. Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы», — сказал Песков.

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Кроме того, в разговоре упоминалась необходимость продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. «Президенты более детально остановились на этой теме, и акцентировалась необходимость выполнения минских договоренностей», — добавил Песков.

Ранее пресс-служба администрации украинского президента сообщила, что основной темой разговора стал обмен пленными в Донбассе. «Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату и американскими союзниками», — говорится в сообщении.

Катастрофа с участием самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошла днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета лайнера из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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