Песков посетовал на непонимание его слов о контактах Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил информацию о контактах главы российского государства Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Его слова в понедельник, 22 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость. О контактах Путина и Порошенко я не говорил. Вы можете с легкостью в этом убедиться», — подчеркнул Песков, комментируя интерпретацию некоторых СМИ о «тайных встречах» двух лидеров.

«Что касается того, нужны эти контакты или не нужны, любые контакты осуществляются ради достижения конкретного результата», — продолжил официальный представитель Кремля. Однако, подчеркнул он, действия Киева по имплементации минских договоренностей вызывают пока только сожаление в Москве.

21 января в эфир телеканала «Россия 1» вышла программа «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», в которой ведущая поинтересовалась у пресс-секретаря российского президента, когда состоялась последняя встреча Путина и Порошенко. Отвечая на вопрос, Песков говорил о международных контактах в целом, «которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика».

В апреле прошлого года, комментируя информацию о тайных телефонных разговорах Путина с Порошенко, Песков также заявил, что пресс-служба Кремля освещает «далеко не все» контакты главы государства.

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