Песков рассказал о тайных контактах Путина и Порошенко

В графике президента России Владимира Путина ежедневно много мероприятий, о которых прессу не информируют. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистки Наили Аскер-заде о том, когда российский лидер последний раз общался с украинским коллегой Петром Порошенко. Интервью показал телеканал «Россия 1».

«Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору», — сказал официальный представитель Кремля.

«Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», — добавил Песков. На уточняющий вопрос о том, бывают ли у Путина телефонные переговоры, о которых журналистов не информируют, пресс-секретарь ответил утвердительно.

В апреле прошлого года Песков прокомментировал информацию о тайных телефонных разговорах Путина с Порошенко. Тогда он также заявил, что пресс-служба Кремля освещает «далеко не все» контакты главы государства.

По данным «Коммерсанта», за два первых месяца 2017 года Путин и Порошенко беседовали четыре раза. Газета писала, что стороны не сообщали об этом, чтобы не давать противникам украинского президента повода для обвинения его в непатриотичном поведении.

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