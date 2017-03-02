Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко разговаривали по телефону, но не обсуждали вопрос прекращения боевых действий в Авдеевке. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 2 марта.

«Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности», — отметил Песков.

Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу Порошенко, что он дважды звонил в Кремль во время обострения ситуации в Донбассе. По информации украинской стороны, переговоры координировались с партнерами по «нормандской четверке», но прошли безрезультатно.

В то же время «Коммерсантъ» сообщал, что лидеры двух стран четырежды беседовали по телефону с начала 2017 года. При этом датой последнего разговора называлось 21 февраля.

За день до этого украинские силовики отказались отводить вооружения в зоне донбасского конфликта. Представители киевских властей и самопровозглашенных республик обвиняли друг друга в регулярных обстрелах.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины произошло в конце января после того, как ВСУ попытались перейти в наступление. Бои под Авдеевкой назвали самыми ожесточенными с августа 2015 года..