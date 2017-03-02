В Киеве рассказали о безрезультатных звонках Порошенко Путину

Президент Украины Петр Порошенко дважды звонил российскому президенту Владимиру Путину во время обострения ситуации в Донбассе. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

В администрации президента Украины отметили, что телефонные переговоры состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату. В пресс-службе оценили контакты лидеров двух стран как безрезультатные.

Вместе с тем, по информации издания «Коммерсантъ», Путин и Порошенко четыре раза с начала 2017 года беседовали по телефону. Последний разговор состоялся 21 февраля.

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20 февраля сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось отводить вооружения и поддерживать режим прекращения огня в Донбассе. В штабе украинских сил в регионе при этом заявили об обстрелах со стороны ополчения. Представители самопровозглашенных республик Донбасса со своей стороны также обвиняли ВСУ в ведении огня по их территории.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце января после предпринятой украинскими военными попытки наступления. Бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда украинская армия вела массированные обстрелы территории ДНР.