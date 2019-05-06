В Мурманской области объявили траур по погибшим в Шереметьево

В Мурманской области объявлен трехдневный траур после катастрофы с самолетом SSJ-100 в Шереметьеве. Об этом заявил врио губернатора региона Андрей Чибис, передает РИА Новости.

Чибис выразил глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

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По его словам, семьям погибших из Мурманской области будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей. Родственники пострадавших получат по 500 тысяч.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек.

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