Медведев учредил комиссию по катастрофе SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 6 мая.

Комиссию возглавит министр транспорта Евгений Дитрих. Также в ее состав вошли представители Минпромторга, МЧС, Минздрава, аэропорта Шереметьево, «Аэрофлота».

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Ранее в понедельник Евгений Дитрих заявил, что шесть выживших пассажиров остаются в больницах, 27 человек не нуждаются в лечении. Он подчеркнул, что прилагаются все усилия к тому, чтобы «поставить на ноги» пострадавших.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре после взлета был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, из-за удара молнии произошел отказ автоматики и системы связи. На борту лайнера находились 78 человек, в результате катастрофы погибли 41 человек.

По данным Следственного комитета России, причиной случившегося могла стать недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров. В Госдуме также заявили о плохой подготовке пилотов в РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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