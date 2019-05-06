Причину авиакатастрофы SSJ-100 увидели в недостаточной квалификации пилотов

Причиной крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево могла стать недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Кроме того, следствие рассматривает версии с неблагоприятными метеоусловиями и неисправностью воздушного судна, уточнили в СК.

Там добавили, что в настоящее время для дальнейшего изучения уже изъяты бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения. Также отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

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Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной смерти большинства пассажиров SSJ-100 стало отравление продуктами горения. Точные причины будут определены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, будет проведена генетическая экспертиза для установления личности погибших.

SSJ-100 загорелся при аварийной посадке вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

Согласно последним данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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