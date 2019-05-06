Опубликован список выживших при возгорании SSJ-100

На сайте аэропорта Шереметьево опубликован список пассажиров, выживших в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100.

Данные о выживших предоставлены Следственным комитетом России. В список внесены 33 пассажира, пятеро из них госпитализированы в клиники Москвы. По данным СК, при катастрофе выжили 37 человек, список может дополняться.

Также на сайте опубликован телефон горячей линии для родственников погибших и пострадавших. Как сообщает ТАСС со ссылкой на центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС, психологи приняли более 500 звонков на горячих линиях в Москве и Петербурге. Большинство позвонивших пытаются узнать судьбу своих родственников, которые летели этим рейсом.

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Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По данным СК, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

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