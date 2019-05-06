В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами. Его слова приводит Daily Storm.

«Откройте глаза и прекратите покупать билеты на Superjet… За свои деньги люди купили себе смерть!» — заявил Сытник.

Он напомнил, что неоднократно называл эти машины негодными к эксплуатации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов потребовал провести внеочередную проверку всех используемых сейчас самолетов серии SSJ-100 и прекратить их эксплуатацию до завершения расследования обстоятельств ЧП, передает «Интерфакс». Он также потребовал от генпрокурора и главы Следственного комитета России уделить особое внимание ходу расследования.

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Несмотря на катастрофу с SSJ-100, полеты воздушных судов этого типа пока не приостановлены, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, такие меры не применяются в гражданской авиации до точного установления причин произошедшего.

В результате произошедшего 5 мая инцидента с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, по данным следствия, выжили 37 человек из 78 находившихся на борту. Судьба остальных остается неизвестной. Среди погибших обнаружено двое детей. Будет создана госкомиссия по расследованию обстоятельств ЧП.

По словам одного из членов экипажа, в лайнер после вылета из Шереметьево попала молния, затем у самолета отказала автоматика. Как пишет «Интерфакс», был подан сигнал бедствия, воздушное судно стало заходить на вынужденную посадку. Судя по кадрам с места событий, SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе, после чего сгорела его хвостовая часть.

Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск, на его борту, по данным источника ТАСС, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

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