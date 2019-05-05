Сгорела половина аварийно севшего в Шереметьево SSJ-100

Хвостовая часть пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево с пожаром на борту, сгорела полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Это подтвердил и источник «Интерфакса». «Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие», — добавил собеседник агентства.

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Судя по кадрам, которые публикует в Twitter радиостанция «Говорит Москва», от лайнера осталась только передняя половина. Пожар уже потушен.

По данным источников, в результате аварийной посадки и пожара могли погибнуть люди, также сообщалось о пострадавших.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

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