Появилась информация о погибших на борту аварийно севшего в Шереметьево самолета

При аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погибли 10 человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник сообщает о гибели одного человека.

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Источник «Ленты.ру» между тем сообщает о 10 пострадавших с ушибами и, возможно, переломами. Такую же цифру относительно пострадавших приводит и ТАСС.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. По сведениям «Интерфакса», пожар потушен.

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