Подтверждена гибель одного человека в сгоревшем самолете в Шереметьево

При возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб один человек, четверо пострадали, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.
До этого источники сообщали о том, что в результате инцидента могли погибнуть 10 человек. В то же время появлялась информация о попытках спасателей «добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие».
В МЧС заявили о шести госпитализированных, данными о жертвах в ведомстве не располагают, передает «Интерфакс».
Пожар на борту самолета потушен, известно, что полностью сгорела хвостовая часть лайнера.
Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.