Медведев поручил расследовать инцидент с SSJ-100 в Шереметьево

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать государственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента с загоревшимся пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

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По его словам, министр транспорта Евгений Дитрих доложил премьеру о ситуации. Медведев в свою очередь поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать пострадавшим в ЧП всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, судьба части пассажиров неизвестна. Пожар на лайнере потушили.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

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