При посадке горящего SSJ-100 погибли 13 человек

При аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погибли 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

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Собеседник агентства отметил, что судьба части пассажиров неизвестна.

До этого официально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В МЧС заявили о шести госпитализированных.

Пожар на борту самолета потушен, известно, что полностью сгорела хвостовая часть лайнера.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

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