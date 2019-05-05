Появились подробности посадки горящего SSJ-100 в Шереметьево

Спустя некоторое время после вылета самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево и загорелся, подал сигнал бедствия. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, причиной этому послужили проблемы со связью и отказ механизации. «Он зашел на аварийную посадку со второй попытки, трижды ударившись о полосу», — отметил собеседник агентства, добавив, что возгорание началось в двигателях, по предварительным данным, после столкновения с землей.

Источник также рассказал, что экипаж воздушного судна был опытным. Его командир налетал шесть тысяч часов, а второй пилот — одну тысячу.

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Представитель экстренных служб уточнил, что точное число пострадавших и погибших не удается до сих пор установить, так как после эвакуации пассажиры в панике разбежались по летному полю.

Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли 13 человек, об этом ТАСС рассказали медики. До этого официально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В МЧС заявили о шести госпитализированных.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

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