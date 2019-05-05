Сгоревший SSJ-100 оказался новым

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево и загорелся, был новым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

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По словам собеседника агентства, воздушное судно было изготовлено и выпущено в 2018 году.

При возгорании SSJ-100 в Шереметьево, по последним данным Следственного комитета России, погиб один человек, четверо пострадали. В МЧС заявили о шести госпитализированных.

Пожар на борту самолета потушен, известно, что полностью сгорела хвостовая часть лайнера.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

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