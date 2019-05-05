Экипаж загоревшегося SSJ-100 заявил об ударе молнии

Попадание молнии в пассажирский Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), загоревшийся в московском аэропорту Шереметьево, подтвердил один из членов экипажа. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика», — заявил собеседник агентства.

Он также уточнил, что, по предварительным данным, лайнер дважды ударился о взлетную полосу.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На его борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

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