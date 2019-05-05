Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

В Telegram появилось видео, на котором запечатлено, как пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершает аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

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На кадрах видно, как лайнер несколько раз подскакивает на взлетно-посадочной полосе и лишь в конце загорается его хвостовая часть, которая в итоге сгорела полностью.

В результате инцидента с SSJ-100 погибли, по данным следствия, 13 человек, среди них двое детей. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сформировать государственную комиссию по расследованию обстоятельств ЧП.

По словам одного из членов экипажа, в лайнер после вылета из Шереметьево попала молния, затем у самолета отказала автоматика. Пилоты выжили, с ними работают следователи.

SSJ-100 направлялся из Москвы в Мурманск, на его борту, по данным источника ТАСС, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

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