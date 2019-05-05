Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100

Пилоты пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, выжили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту.

«Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи», — сказал собеседник агентства.

Ранее один из членов экипажа сообщил, что в самолет попала молния, после чего на борту отказала автоматика.

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По данным ТАСС, в результате инцидента погибли 13 человек. Минздрав России сообщил, что пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Судьба части пассажиров остается неизвестной.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево ранее 5 мая. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в пункт отправления после того, как один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать государственную комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего.

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