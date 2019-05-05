Стали известны подробности гибели пассажиров SSJ-100

При аварийной посадке загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево погибли двое детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

«На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных», — заявила Петренко.

Она уточнила, что по решению председателя СКР расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево передано в Главное управление по расследованию особо важных дел.

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Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, двенадцать из тринадцати погибших обнаружены в хвостовой части салона, которая сильнее всего пострадала при пожаре. «Их тела сильно повреждены огнем, причины смерти будут установлены в ходе экспертизы. Часть погибших опознать визуально невозможно, скорее всего, потребуется генетика {генетическая идентификация}», — сообщил источник.

По словам собеседника «Ленты.ру», следователи приступили к осмотру и описанию места происшествия. Скорее всего, эта работа займет несколько дней. Одновременно изымаются записи переговоров экипажа с землей. В следственных действиях задействованы несколько десятков следователей и криминалистов. Состояние «черных ящиков» SSJ пока неизвестно.

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