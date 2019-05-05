Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео. Ролик опубликован в Telegram.

На записи видно, как пламя охватило крыло самолета. Люди в панике пытаются покинуть салон.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате произошедшего погибли 13 человек, в том числе двое детей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать государственную комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего.

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